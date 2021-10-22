22 октября 2021, 14:28
Подозреваемый в крупном мошенничестве задержан в Петербурге
Задержан мужчина, похитивший 750 тысяч рублей у пенсионерок
Полиция задержала 33-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости».
По версии следствия, мужчина звонил пенсионеркам и сообщал им, что их родственники якобы стали виновниками ДТП, требуя деньги, чтобы откупиться от тюрьмы. У одной пожилой женщины он таким образом похитил 50 тысяч рублей, а у другой — 700 тысяч рублей.
Задержанный признался в содеянном. Полиция продолжает расследование.