Подозреваемый в крупном мошенничестве задержан в Петербурге

Полиция задержала 33-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости».

По версии следствия, мужчина звонил пенсионеркам и сообщал им, что их родственники якобы стали виновниками ДТП, требуя деньги, чтобы откупиться от тюрьмы. У одной пожилой женщины он таким образом похитил 50 тысяч рублей, а у другой — 700 тысяч рублей.

Задержанный признался в содеянном. Полиция продолжает расследование.