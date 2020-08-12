Подозреваемый в краже техники из квартиры сам сдался полицейским

Подозреваемый в краже техники из квартиры в Бокситогорском районе Ленинградской области сам сдался полицейским, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По словам правоохранителей, вечером вторника, 11 августа, в полицию поступила явка с повинной от безработного мужчины 1988 года рождения. Он заявил, что с 22:00 22 июля до 12:00 23 июля забрался в квартиру одного из домов на 2-м Театральном переулке и похитил оттуда телевизор, микроволновку, а также пылесос. В целом ущерб оценили в 19 тысяч рублей. Подозреваемый задержан, информирует ИА «Невские новости».

Ранее по факту произошедшего к представителям правопорядка обратилась жительница квартиры 1977 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по статье о краже.