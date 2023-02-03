Происшествия 03 февраля 2023, 15:47 Подозреваемый в изнасиловании спрятался от полиции в канализационном колодце

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В Перми полицейские нашли подозреваемого в изнасиловании в канализационном колодце. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по краю.

Жертва познакомилась с мужчиной и пригласила его к себе на празднование старого Нового года. Мужчина выпил и стал приставать к хозяйке дома. Получив отказ, он избил ее и изнасиловал. Уходя, преступник захватил еще и мобильный телефон.

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Женщина обратилась в полицию. Подозреваемого быстро нашли.

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«Мужчина скрывался на теплотрассе в канализационном колодце, пытаясь затеряться среди людей без определенного места жительства», — сообщили в полиции.

Оказалось, что 31-летний мужчина ранее был судим и недавно вышел на свободу. Теперь ему светит новый срок.