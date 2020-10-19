Подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Дагестане признал вину

В Дагестане признал вину подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки из Каспийска. Преступление произошло в июле 2018 года.

«Под тяжестью предъявленных улик мужчина сознался в содеянном и дал признательные показания с проверкой на месте происшествия», — передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы СУ СК РФ по республике.

Также продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Малышка пропала 29 июля 2018 года. Она вышла за хлебом и больше ее не видели. Более двух тысяч добровольцев помогали родственникам с поиском. Тело школьницы было обнаружено только через полтора месяца в хозяйственной сумке в сточной канаве. А почти через два года полиция задержала подозреваемого в преступлении — 36-летнего жителя селения Леваши.

Ранее стало известно, что новосибирца будут судить за попытку изнасилования своей знакомой. Женщине удалось отбиться от подозреваемого и обратиться в полицию.