Подозреваемых в вымогательстве задержали в Челябинской области

Правоохранители задержали трех жителей Челябинской области, которых заподозрили в вымогательстве денег. Об этом написало Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

В ведомстве сообщили, что подозреваемые звонили жителям региона и говорили им, что их родственники угодили в серьезную аварию. Они убеждали потерпевших передать им деньги для урегулирования конфликта. В общей сложности злоумышленникам удалось выманить более двух миллионов рублей. По данным информагентства, сейчас подозреваемые находятся под стражей.