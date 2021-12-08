Подозреваемых в убийстве муромского таксиста задержали

Правоохранители задержали двух мужчин, которых заподозрили в убийстве таксиста из Мурома. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следствия, в ноябре подозреваемые вызвали такси, чтобы поехать в Рязанскую область. По пути они решили завладеть машиной и потребовали от таксиста остановится около лесополосы. Один из пассажиров отвел водителя в лес и прирезал его, после чего вместе с сообщником скрылся на угнанном авто. Отмечается, что после задержания подозреваемые сознались в содеянном.