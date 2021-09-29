Подозреваемых в стрельбе задержали в Челябинской области

В Златоусте (Челябинская область) задержали двух человек, которые устроили стрельбу на шлаковых отвалах. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Источник рассказал, что задержанные представляют интересы компании, которая оспаривает с другой фирмой в судах право на разработку отвалов. Отмечается, что между сторонами неоднократно возникали конфликты, которые переходили в силовые разборки. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.