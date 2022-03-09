Подозреваемых в стрельбе задержали на Урале

В Свердловской области задержали трех человек, которых заподозрили в стрельбе. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Стрельба произошла в одном из баров Арамиля. По предварительной информации, между посетителями возникла пьяная ссора. Один из них получил ранение в живот и попал в больницу.

«За возможную причастность к совершению этого преступления задержаны три человека, двое из них местные жители, один из Челябинской области», — уточнил пресс-атташе свердловского главка полиции Валерий Горелых.

По данным информагентства, во время обыска у предполагаемого стрелка обнаружили винтовку Мосина, ружье «Сайга», травматический пистолет и несколько десятков патронов.