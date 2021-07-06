Подозреваемых в содействии терроризму поймали на Урале

В Челябинской области сотрудники силовых ведомств задержали группу местных жителей, которых заподозрили в содействии терроризму. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный следком.

Следствие предполагает, что в этом году задержанные принимали участие в деятельности террористической организации, которая запрещена на территории страны, а также проводили занятия по распространению ее идеологии. Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли много печатных материалов, запрещенных к распространению. Возбуждено уголовное дело.