Происшествия 05 апреля 2023, 20:51 Подозреваемых в распространении наркотиков задержали в Пензенской области

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В Пензенской области задержали двух местных жителей, которых заподозрили в распространении запрещенных веществ. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное МВД.

Задержанными оказались мужчина и женщина, у которых раньше были проблемы с законом. Во время досмотра правоохранители нашли у них 30 свертков с расфасованными наркотиками. Позднее у них дома нашли еще 20 свертков с тем же содержимым. Подозреваемые могут провести за решеткой до 20 лет.