Подозреваемых в ограблении магазинов задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали четверых мужчин, которых заподозрили в ограблении магазинов. Об этом написали «Невские новости».

Ограбления произошли в 2012 году. Следствие предполагает, что подозреваемые совершали разбойные нападения на магазины меховых и кожаных изделий. В общей сложности, было похищено около 30 шуб. Нанесенный ущерб превысил восемь миллионов рублей. Двое подозреваемых арестованы, другие двое отпущены под подписку о невыезде.