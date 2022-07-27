Подозреваемых в ограблении букмекерской конторы задержали в Краснодарском крае

Полиция Краснодарского края задержала двух жителей Адыгеи 23 и 24 лет, которые подозреваются в ограблении букмекерской конторы в Белореченском районе. Об этом написал «Царьград».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, подозреваемые успели потратить деньги на личные нужды.

В настоящий момент злоумышленники находятся под стражей. На них завели уголовное дело «О разбое». Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.