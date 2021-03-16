Подозреваемых в незаконной банковской деятельности поймали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали четырех человек, которых заподозрили в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, подозреваемые в своих делах использовали подконтрольные фирмы. Они заключали с ними фиктивные договора на разнообразные виды предпринимательской деятельности.

Организатором группы оказался 46-летний уроженец Вологодчины. Ему помогали две женщины, одна из которых вела бухгалтерскую документацию, а другая работала с налоговиками.

Четвертый подозреваемый обналичивал деньги. Правоохранители во время обыска изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты фиктивных фирм и около восьми с половиной миллионов рублей.