Происшествия 07 июня 2023, 19:59 Подозреваемых в наркоторговле задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали пятерых человек, которых заподозрили в торговле запрещенными веществами. Об этом сообщили «Невские новости».

Четверо из задержанных оказались уроженцами Центральной Азии. У них дома, а также в квартире, используемой ими в качестве склада, обнаружили свыше 80 килограммов наркотиков. Кроме того, правоохранители нашли в нескольких районах города 84 тайника с запрещенными веществами. Возбуждено уголовное дело.