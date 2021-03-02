Подозреваемых в наркоторговле задержали в Иркутске

В Иркутске задержали двух молодых людей, которых заподозрили в продаже запрещенных веществ. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Отмечается, что задержанные продавали синтетические наркотики через-онлайн магазин, который они сами же и открыли. Получив деньги, подозреваемые сообщали покупателям адреса тайников. Сотрудники полиции изъяли у задержанных 55 грамм запрещенных веществ. Суд заключил молодых людей под стражу.