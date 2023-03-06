06 марта 2023, 23:48
Подозреваемых в нападении на работника магазина задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которых заподозрили в нападении на работника одного из городских магазинов. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.
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Нападение произошло в супермаркете на Дачном проспекте. Двое мужчин попытались вынести товар, но им помешал сотрудник магазина. Возникла потасовка, во время которой ему стало дурно и он умер до приезда скорой помощи. После задержания выяснилось, что подозреваемые ранее привлекались к суду.
Санкт-Петербург
Задержания
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