Происшествия 06 марта 2023, 23:48 Подозреваемых в нападении на работника магазина задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которых заподозрили в нападении на работника одного из городских магазинов. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

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Нападение произошло в супермаркете на Дачном проспекте. Двое мужчин попытались вынести товар, но им помешал сотрудник магазина. Возникла потасовка, во время которой ему стало дурно и он умер до приезда скорой помощи. После задержания выяснилось, что подозреваемые ранее привлекались к суду.