Происшествия 20 февраля 2023, 21:21 Подозреваемых в нападении на охранника задержали на Урале

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В Кургане задержали двух местных жителей, которых заподозрили в нападении на человека. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

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В ведомстве рассказали, что подозреваемые повздорили с охранником одного из городских баров и напали на него со страйкбольным автоматом. После этого они скрылись, но полицейские поймали их. Оказалось, что ранее они привлекались к суду. В их отношении заведены административные дела.