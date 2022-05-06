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    06 мая 2022, 21:34

    Подозреваемых в нападении и краже задержали в Ленобласти

    Артур Блянихов

    В Ленинградской области правоохранители задержали четырех человек, которых заподозрили в нападении и краже. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

    По данным издания, подозреваемые проникли в одну из квартир в поселке Тельмана. Они пригрозили хозяину оружием, украли у него деньги, после чего скрылись. В ходе задержания полицейские изъяли у них сигнальный пистолет, мобильники и часть похищенного. Возбуждено уголовное дело.