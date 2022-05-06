Подозреваемых в нападении и краже задержали в Ленобласти

В Ленинградской области правоохранители задержали четырех человек, которых заподозрили в нападении и краже. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

По данным издания, подозреваемые проникли в одну из квартир в поселке Тельмана. Они пригрозили хозяину оружием, украли у него деньги, после чего скрылись. В ходе задержания полицейские изъяли у них сигнальный пистолет, мобильники и часть похищенного. Возбуждено уголовное дело.