06 мая 2022, 21:34
Подозреваемых в нападении и краже задержали в Ленобласти
В Ленинградской области правоохранители задержали четырех человек, которых заподозрили в нападении и краже. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.
По данным издания, подозреваемые проникли в одну из квартир в поселке Тельмана. Они пригрозили хозяину оружием, украли у него деньги, после чего скрылись. В ходе задержания полицейские изъяли у них сигнальный пистолет, мобильники и часть похищенного. Возбуждено уголовное дело.