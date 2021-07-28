Подозреваемых в магазинных кражах задержали в Ленинградской области

Задержаны два человека по подозрению в серии краж в магазинах в Ленинградской области. Об этом сообщил телеканал Piter.TV.

Сотрудники Росгвардии приехали после того, как в одном из магазинов сработала кнопка тревожной сигнализации. Подозреваемых удалось задержать на месте преступления.

Камеры видеонаблюдения показали, что задержанные только в этом магазине совершили три кражи. Сейчас проверяют их причастность к другим похожим преступлениям.