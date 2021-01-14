14 января 2021, 14:32
Подозреваемых в избиении пенсионера задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которых заподозрили в избиении пенсионера. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, конфликт между 65-летним петербуржцем и подозреваемыми произошел на Будапештской улице из-за парковочного моста. Мужчины пригрозили пенсионеру пистолетом, избили его и скрылись с места происшествия. Правоохранители поймали их. Возбуждено уголовное дело.