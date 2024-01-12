Происшествия 12 января 2024, 00:27 Подозреваемых в избиении и ограблении пожилой пары задержали в Дагестане Полиция Дагестана задержала мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов Pxhere

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Сотрудники полиции в Дагестане задержали двоих мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным правоохранителей, 8 декабря 2023 года в селе Новочуртах Новолакского района двое мужчин пробрались в дом 65-летнего местного жителя, избили его и супругу, а затем вынудили пару отдать им 1,8 миллиона рублей и золотые украшения на 500 тысяч рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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«Полицейскими подозреваемые в разбое установлены. Ими оказались 40-летний житель Хасавюрта и 33-летний житель Новочуртаха», — рассказали в ведомстве.

У злоумышленников удалось изъять часть украденных денег, остальное они успели потратить. Один из фигурантов признался, что испугался и выбросил ювелирные украшения. Полицейские проверят достоверность показаний.

Ранее в Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на прохожих в центре Москвы. Предположительно, они избили и ограбили как минимум двух молодых людей.