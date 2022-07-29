Подозреваемых в хищении 250 млн из Фонда защиты прав дольщиков арестовали в Петербурге

Петербургский суд арестовал двоих подозреваемых в хищении 250 миллионов рублей из Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Фигурантов обвиняют в растрате и коммерческом подкупе, написал «Петроград» со ссылкой на пресс-службу СК.

В деле есть и третий фигурант, который дал признательные показания и взял на себя обязательства по возмещению ущерба (около 200 миллионов рублей). Его отправили под домашний арест.

По версии следствия, задержанные — руководители проектных и строительных организаций — выполняли работы по сильно завышенной стоимости. При обысках в организациях и домах фигурантов изъяли документы и электронные носители информации. Расследование продолжается.