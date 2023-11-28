28 ноября 2023, 12:05
Подозреваемых в диверсии на железной дороге задержали в Москве
ФСБ задержала в Москве подозреваемых в поджоге релейного шкафа и вагона на МЖД
Силовики задержали подозреваемых в совершении диверсии на Московской железной дороге (МЖД). Предположительно, они подожгли релейный шкаф и вагон поезда, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По данным ведомства, несовершеннолетний и его приятель в октябре этого года подожгли головной вагон электропоезда на втором пути моторвагонного депо «Домодедово» Павелецкого направления Московской железной дороги, приведя его в негодность.
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Кроме того, на днях двое подростков подожгли релейный шкаф на первом главном пути перегона железнодорожных станций Домодедово — Белые столбы Павелецкого направления МЖД. В результате этого произошел сбой в расписании приема грузовых и пассажирских поездов, а также пригородных поездов.
Следователи вместе с УФСБ России по Москве и Подмосковью, УТ МВД России по ЦФО установили подозреваемых в диверсии и задержали их. Силовики выяснили, что подростки получали деньги за поджоги и подробные инструкции от неизвестных через Интернет.
Против троих злоумышленников возбудили уголовные дела о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемых суд отправил в изолятор.
Подростки из Подмосковья за биткоины больше года поджигали поезда. У старшего участника банды следователи нашли переписку с заказчиками.
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