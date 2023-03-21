Происшествия 21 марта 2023, 16:37 Подозреваемых в браконьерстве задержали в Ростовской области

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В Ростовской области задержали две группы людей, которых заподозрили в незаконном вылове рыбы. Об этом сообщил «Царьград».

Одну группу рыбаков задержали в районе селения Долоковка. В их грузовике обнаружили полторы тонны улова на общую сумму в полтора миллиона рублей. Другую группу подозреваемых поймали в районе хутора Дугино. У них нашли около одной тонны выловленной рыбы.

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Нанесенный ущерб превысил один миллион рублей. Возбуждены административные дела.

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