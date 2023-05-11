Происшествия 11 мая 2023, 15:51 Подозреваемых по делу об убийстве задержали в Петербурге спустя 22 года

Читать 360tv в

В Петербурге задержали двух пенсионеров, которых подозревают в причастности к убийству семьи 22 года назад. Об этом сообщил сайт Piter.tv.

Уголовное дело возбудили после пропажи из квартиры с улицы Тамбасова семьи из трех человек. После их исчезновения злоумышленники попытались продать недвижимость, но не смогли.

Реклама

Как добавили «Невские новости», 10 мая правоохранители задержали двух мужчин, 69 и 73 лет. Предполагают, что они могли убить семью. Сейчас пытаются выяснить, где находятся тела.

Авторы: