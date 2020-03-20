20 марта 2020, 14:32
Подозреваемую в убийстве сожителя задержали в Пензе
Жительницу Пензы задержали по подозрению в убийстве гражданского супруга. Она призналась в совершенном преступлении. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу областного СУ СКР.
Труп мужчины нашел его сосед, который хотел зайти в гости, но дверь никто не открыл. После чего он заглянул в окно, увидел тело и позвонил в полицию.
По данным правоохранителей, сожительница мужчины во время очередного конфликта «схватила нож и нанесла им несколько ударов в грудь, шею и живот потерпевшего».
40-летняя женщина скрывалась у знакомого в Арбеково, но позже призналась в убийстве гражданского супруга. Ранее она уже была судима за причинения тяжкого вреда здоровью.
Сейчас на нее возбуждено уголовное дело.