Происшествия 15 апреля 2023, 02:18 Подозреваемую в убийстве подруги женщину задержали в Нижнем Новгороде Нижегородская полиция задержала женщину, которую заподозрили в убийстве подруги

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В Нижнем Новгороде полиция задержала 47-летнюю женщину, которую разыскивали за убийство во Владимирской области. Об этом сообщил «Царьград».

Сообщается, что несколькими днями ранее женщина поехала в Суздальский район, чтобы навестить 50-летнюю знакомую. Вечер женщины провели за выпивкой и разговорами, а утром поссорились.

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В ходе конфликта гостья схватилась за нож и зарезала хозяйку. После чего попробовала скрыться, направившись в Нижний Новгород.

Задержанная полностью признала свою вину и раскаялась.

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