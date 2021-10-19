Подозреваемую в убийстве девятилетней девочки сняли с поезда с передозировкой снотворного

Подозреваемую в убийстве девятилетней девочки задержали в тот момент, когда она пыталась уехать из Вологды. Врачи зафиксировали у нее передозировку снотворным препаратом, написал Telegram-канал SHOT.

Медики посчитали, что она приняла большое количество таблеток просто чтобы успокоиться.

Правоохранители нашли у нее в сумке не только седативные препараты, но и таблетки другого назначения. Например, «Гидроксихлорохин» — препарат, который принимают при шизофрении, а также примерно десять пачек лекарств от опухолей.

Позже подозреваемая объяснила, что пила их по прямому назначению врача. По ее словам, те диагностировали у нее онкологическое заболевание — лимфолейкоз. Также в сумочке у предполагаемой убийцы нашлись документы: российский и заграничный паспорт, а еще небольшой нож.

Труп девятилетней девочки нашли в Вологде в трех километрах от дома. Вероятную убийцу вычислили по камерам наблюдения. Оказалось, что она состоит на учете в ПНД и уже не раз приставала к детям.