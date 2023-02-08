Происшествия 08 февраля 2023, 23:37 Подозреваемую в мошенничестве задержали в Пермском крае

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В Прикамье задержали 38-летнюю женщину, которую заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщил «Царьград».

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За помощью к правоохранителям обратилась местная пенсионерка, которая рассказала, что стала жертвой мошенничества. По ее словам, весной 2022 года к ней домой пришли две незнакомки и представились врачами. Одна из них убедила женщину, что на нее наложена порча и нужно провести обряд с деньгами, чтобы снять ее. В результате пострадавшая лишилась 650 тысяч рублей, которые она хранила на похороны. Полицейские задержали одну из подозреваемых. Выяснилось, что ее ранее привлекали к ответственности за такие же преступления.