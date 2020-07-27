Подозреваемую в краже младенца из роддома в Ростовской области арестовали

Суд Ростовской области на два месяца арестовал женщину, которую подозревают в похищении младенца из местного роддома. Она вынесла новорожденного мальчика из больницы города Сальска 25 июля, чтобы выдать его за собственного сына.

Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

40-летняя жительница Республики Калмыкия проникла в роддом при ЦРБ Сальского района, откуда похитила новорожденного мальчика. Правоохранители задержали ее в тот же день, вернув ребенка его матери.

Во время допроса женщина рассказала, что украла ребенка ради супруга. Она боялась, что в их отношениях начнется разлад из-за того, что она никак не могла родить долгожданного малыша. После того как женщина попала в роддом, она взяла новорожденного малыша в одной из палат и положила его в целлофановый пакет. Так похитительница смогла выйти на улицу, после чего сразу же повезла мальчика к себе домой — в Республику Калмыкия.

Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу СК РФ по Ростовской области.

Следователи продолжают расследовать преступление, чтобы установить все детали случившегося. Против задержанной возбудили уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего». Ей грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.