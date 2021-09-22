Подозреваемую в краже денег у пенсионерки задержали в Пензе

В Пензе задержали 38-летнюю женщину, которую заподозрили в краже денег. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на местные СМИ.

За помощью к правоохранителям обратилась пенсионерка, которая заявила, что у нее украли около 30 тысяч рублей. Полицейские поймали подозреваемую. Ей оказалась местная жительница, которая помогала потерпевшей по дому. Она взяла деньги из шкафа пенсионерки и потратила их на свои нужды. Задержанная призналась в содеянном. С нее взяли подписку о невыезде.