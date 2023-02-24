Происшествия 24 февраля 2023, 10:57 Подозреваемому в поджоге отеля в Москве предъявили обвинение — СМИ ТАСС: следствие предъявило обвинение подозреваемому в поджоге отеля в Москве Пресс-служба Следственного комитета

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Следователи предъявили обвинение жителю Белгородской области в поджоге здания с отелем на улице Международной в Москве. Об этом ТАСС рассказали в пресс-служба суда, куда поступило ходатайство об аресте.

По данным столичного СУ СК, уголовное дело расследуется сразу по трем статьям: 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом"), 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом") и 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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Пожар произошел 21 февраля. В загоревшемся здании располагались гостиница и общежитие. Погибли семь человек, среди которых есть дети. По версии следствия, мужчина поджег помещения пятого этажа из «личных неприязненных отношений к жильцам». При этом сам он заявил, что с соседями не конфликтовал.

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Следователи назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, допросили свидетелей и руководство общежития. О задержании подозреваемого стало известно 22 февраля.