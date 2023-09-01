Происшествия 01 сентября 2023, 19:43 Подозреваемой в смертельном ДТП в Москве утвердили обвинение Дело москвички, наехавшей на авто и насмерть сбившей водителя, передали в суд РИА «Новости»

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В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение против жительницы столицы, которую подозревают в смертельном ДТП. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Москвичку 58 лет обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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ДТП со смертельным исходом произошло в июне этого года. Обвиняемая на Land Rover Discovery на 66-м километре МКАД въехала в аварийно-стоящий Mini Cooper. Из-за сильного удара автомобиль протаранил стоявшего перед ним водителя.

В результате 35-летний мужчина, водитель Mini Cooper, от полученных травм погиб на месте.

Теперь дело обвиняемой будет рассматривать московский Хорошевский суд.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе. Движение на нескольких полосах пришлось временно ограничить.