Подозреваемого в жестоком убийстве врача задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге правоохранители поймали мужчину, которого подозревают в убийстве врача. Все произошло 28 октября на улице Шевченко. Там в квартире обнаружили тело медика с тяжелыми травмами.

Подозреваемый в убийстве, написал E1.RU, вел асоциальный образ жизни. Пока в СК по Свердловской области никак не комментируют произошедшее, обещая рассказать обо всем позднее.

Это не единственный случай нападения на медика в Свердловской области за последние дни. В начале недели неизвестные обстреляли машину врача-реаниматолога местного ковидного госпиталя. Сам мужчина не пострадал. По предварительным данным, стрельба могла произойти из-за желания родственников умершего пациента отомстить за его смерть. Уголовное дело собираются расследовать в СК по региону.

В Санкт-Петербурге в хирургическом отделении одной из городских больниц, по данным следствия, пациент ударил врача ножом в грудь. Медика госпитализировали. В покушении на убийство подозревают 72-летнего пенсионера, возбуждено уголовное дело.