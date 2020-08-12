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    12 августа 2020, 20:07

    Подозреваемого в жестоком убийстве невесты перед свадьбой арестовали

    Анастасия Калинина

    Убийство девушки произошло в центре Москвы 21 июля. Подозреваемого в убийстве сожителя арестовали на два месяца.
    Подозреваемого в жестоком убийстве невесты перед свадьбой арестовали

    Сотрудники Следственного комитета обнаружили тело девушки в квартире с множественными телесными повреждениями в области головы, туловища и конечностей. В убийстве подозревают сожителя. По данным ведомства, у пары часто случались конфликты. Последствием одной такой ссоры стала смерть 27-летней девушки, сообщает пресс-служба Басманного суда.

    После случившегося сотрудники полиции задержали и установили личность 27-летнего сожителя.

    На мужчину завели уголовное дело по подозрению в убийстве, его арестовали на два месяца.

    Следственный комитет продолжит расследовать дело.

    Новости SMI.FM