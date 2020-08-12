Подозреваемого в жестоком убийстве невесты перед свадьбой арестовали

Убийство девушки произошло в центре Москвы 21 июля. Подозреваемого в убийстве сожителя арестовали на два месяца.

Сотрудники Следственного комитета обнаружили тело девушки в квартире с множественными телесными повреждениями в области головы, туловища и конечностей. В убийстве подозревают сожителя. По данным ведомства, у пары часто случались конфликты. Последствием одной такой ссоры стала смерть 27-летней девушки, сообщает пресс-служба Басманного суда.

После случившегося сотрудники полиции задержали и установили личность 27-летнего сожителя.

На мужчину завели уголовное дело по подозрению в убийстве, его арестовали на два месяца.

Следственный комитет продолжит расследовать дело.