Подозреваемого в жестоком убийстве на Ставрополье нашли по следам пота на бите

В Ставропольском крае правоохранители задержали мужчину, который подозревается в жестоком убийстве пенсионера. Доказательством стали следы пота предполагаемого преступника на бейсбольной бите, которой был убит 62-летний мужчина.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по региону, в частном доме села Китаевское Новоселицкого района было обнаружено тело пенсионера с многочисленными ранами головы. Предположительно, его били каким-то твердым предметом.

В ходе тщательного осмотра места преступления на крыше гаража следователи обнаружили бейсбольную биту с пятнами крови. В ходе экспертизы выяснилось, что помимо крови убитого, там оказались следы пота, оставленные предполагаемым преступником.

По словам соседей, перед этим убитого навещал его знакомый 44-летний мужчина. Взятые у него образцы ДНК соответствовали найденному на бите биологическому материалу.

Как выяснилось в ходе следствия, когда 12 ноября мужчины распивал спиртное в доме пенсионера, разговор неожиданно перешел в ссору, в ходе которой гость схватил биту и начал избивать хозяина дома. Тот умер на месте.

Подозреваемый в убийстве задержан. Следствие ходатайствует о его аресте.