Происшествия 17 мая 2023, 17:54 Подозреваемого в жестоком убийстве чиновника задержали в Ленобласти

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В Ленобласти задержали 60-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве главы отдела градостроительства. Об этом сообщил «ФедералПресс».

У подозреваемого и жертвы был затяжной конфликт. Чиновник и владелец участка не могли договориться о землеустройстве.

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Как добавили «Новые известия», предполагается, что местный житель поджидал главу отдела градостроительства у дома, потом несколько раз ударил его ножом и скрылся. Позже он сам пришел в полицию и сдался.

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