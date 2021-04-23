Подозреваемого в жестоком избиении подростка задержали в Выборге

Мужчину 1968 года задержали на Большой Каменской улице в Выборге. Его подозревают в избиении несовершеннолетнего. Об этом рассказали «Невские новости».

Подростка 2004 года рождения привезли в медицинское учреждение 17 апреля. Неизвестный избил его на Ленинградском шоссе. СК по региону завел уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, добавили в СК.