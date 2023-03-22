Происшествия 22 марта 2023, 22:33 Подозреваемого в угоне задержали в Ленобласти

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В Ленинградской области поймали мужчину, которого заподозрили в угоне машины в Великом Новгороде. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

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Автоинспектора обнаружили угнанное авто на 615-м километре трассы М-10 «Россия». Водитель попытался скрыться, но в городе Любань ему не удалось справиться с управлением и он вписался в сугроб. Полицейские задержали его. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к суду.