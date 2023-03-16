Происшествия 16 марта 2023, 16:11 Подозреваемого в угоне автобуса задержали в Тольятти

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В Самарской области задержали местного жителя, которого заподозрили в угоне автобуса. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

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За помощью к правоохранителям обратился житель Тольятти, который заявил об угоне автобуса. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские поймали человека, который попал под подозрение в угоне. Он признался, что был пьян, когда угнал машину. Возбуждено уголовное дело.