Подозреваемого в убийстве задержали на Урале

В Курганской области задержан мужчина, которого заподозрили в убийстве водителя автобуса. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, убийство произошло в декабре прошлого года в Екатеринбурге около станции метро «Уралмаш». Отмечается, что подозреваемый выждал момент, когда мужчина останется один, чтобы пристрелить его. После совершения преступления он уехал в Курганскую область.

«Операция прошла утром, сопротивление мужчина оказать не смог. Сейчас проходит его допрос, вину он не отрицает», — рассказал инсайдер.