Подозреваемого в убийстве водителя элитного такси поймали в Краснодарском крае | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 11:23 Подозреваемого в убийстве водителя элитного такси поймали в Краснодарском крае СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве водителя элитного такси

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Подозреваемый в убийстве водителя элитного такси, тело которого нашли в Сергиевом Посаде, сбежал из столичного региона. Его местонахождение установили и оперативно задержали в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По факту убийства таксиста возбудили уголовное дело. Следователи установили, что 17 октября мужчина вышел из дома в Москве, сел в иномарку Mercedes Benz и уехал на поступивший заказ. Поздно вечером он позвонил жене, а потом перестал выходить на связь. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

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Тело таксиста с многочисленными ножевыми ранениями нашли 23 октября недалеко от проезжей части в Сергиевом Посаде. Сотрудники СК установили подозреваемого. Им оказался 19-летний молодой человек. После преступления он скрылся из московского региона. Также следователи установили и изъяли автомобиль, который подозреваемый в спешке продал через мобильное приложение.

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Молодого человека задержали на территории Краснодарского края. В ближайшее время его доставят в подразделение ведомства, где его допросят в рамках расследования.