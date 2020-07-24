Подозреваемого в убийстве трех человек нашли спустя 24 года на Урале

«В настоящее время с участием подозреваемого выполняется комплекс мероприятий по закреплению доказательств и проверке на возможную причастность к иным ранее совершенным преступлениям», — заявили в СК.

По данным следствия, 24 года назад в Екатеринбурге нашли три трупа: 37-летней женщины, а также ее 13-летней дочери и 16-летней подруги ребенка.

Отмечается, что убийца сначала изнасиловал своих жертв, а после этого покончил с ними.