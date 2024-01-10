Происшествия 10 января 2024, 10:47 Подозреваемого в убийстве собутыльника задержали на западе Москвы СК задержал мужчину по подозрению в убийстве собутыльника на западе Москвы Freepik

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В Западном округе Москвы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Предположительно, он избил до смерти собутыльника, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый и его знакомый распивали алкоголь в квартире жилого дома на Боровском шоссе и повздорили. Во время конфликта мужчина начал избивать приятеля. От полученных травм последний умер, а нападавший скрылся.

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Однако правоохранителям удалось найти и задержать его. Во время допроса 48-летний житель столицы во всем сознался, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Вскоре следователи запросят в Солнцевском райсуде арест для подозреваемого.

Ранее суд в Москве отправил в СИЗО 39-летнюю женщину и 50-летнего мужчину, подозреваемых в убийстве. Предположительно, они избили и зарезали собутыльника.