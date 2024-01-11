Происшествия 11 января 2024, 15:58 Подозреваемого в убийстве собутыльника арестовали в Москве Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве собутыльника на Боровском шоссе Freepik

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Суд в Москве отправил в СИЗО 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого в квартире жилого дома на Боровском шоссе. Он будет находиться под арестом до 9 марта, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый со своим адвокатом во время заседания просил судью вместо изолятора выбрать для себя домашний арест. Мужчина во всем сознался и рассказал следствию подробности случившегося.

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По его словам, они со знакомым выпивали алкоголь. Спустя какое-то время последний спрятал мобильник гостя, когда тот выходил из кухни.

Вернувшись, он стал требовать вернуть телефон обратно. В итоге произошел конфликт, во время которого подозреваемый начал избивать знакомого руками и бутылкой. После этого, отыскав свой гаджет, мужчина ушел из квартиры. Хозяин жилища от полученных травм умер на месте.

Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура.

На днях в Новой Москве на строительном объекте до смерти избили рабочего. Подозреваемого в убийстве задержали.