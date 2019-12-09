  • Подозреваемого в убийстве сестры задержали в Новой Москве

    09 декабря 2019, 17:59

    Анатолий Минкин

    Труп девушки с ножевыми ранениями и ритуальными рисунками обнаружили в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака в Новой Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
    Подозреваемого в убийстве сестры задержали в Новой Москве

    По подозрению в убийстве полиция задержала 18-летнего брата убитой. Вместе с сестрой он приехал из Нижневартовска и снимал квартиру.

    По данным телеканала, убийство могло носить ритуальный характер, так как юноша в момент нападения «просил «избавить его от демонов».

    По предварительным данным, девушка пыталась убежать из квартиры, но брат настиг ее около лифта.

    В пресс-службе столичного главка МВД «360» подтвердили задержание подозреваемого в убийстве и уточнили, что уже передали его сотрудникам Следственного комитета.

    Mash уточнил, что никаких ритуальных знаков на теле девушки не было. В квартире подозреваемого в убийстве полицейские нашли пакетики с неизвестным веществом. Они не исключили, что это синтетические наркотики, которые и привели молодого человека в буйное состояние.