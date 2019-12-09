Подозреваемого в убийстве сестры задержали в Новой Москве

По подозрению в убийстве полиция задержала 18-летнего брата убитой. Вместе с сестрой он приехал из Нижневартовска и снимал квартиру.

По данным телеканала, убийство могло носить ритуальный характер, так как юноша в момент нападения «просил «избавить его от демонов».

По предварительным данным, девушка пыталась убежать из квартиры, но брат настиг ее около лифта.

В пресс-службе столичного главка МВД «360» подтвердили задержание подозреваемого в убийстве и уточнили, что уже передали его сотрудникам Следственного комитета.

Mash уточнил, что никаких ритуальных знаков на теле девушки не было. В квартире подозреваемого в убийстве полицейские нашли пакетики с неизвестным веществом. Они не исключили, что это синтетические наркотики, которые и привели молодого человека в буйное состояние.