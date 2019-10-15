Подозреваемого в убийстве с расчленением задержали в Оренбургской области

В его холодильнике нашли голову матери. Как полагают следователи, убийство было совершено на бытовой почве. Фрагменты человеческого тела нашли днем ранее в мусорных баках Орска.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.