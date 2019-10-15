  • Подозреваемого в убийстве с расчленением задержали в Оренбургской области

    15 октября 2019, 18:51

    Редакция сайта 360°

    Полицейские города Орска Оренбургской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 62-летней женщины и расчленении ее трупа. Задержан 36-летний сын убитой, сообщило издание 56orb.ru.

    В его холодильнике нашли голову матери. Как полагают следователи, убийство было совершено на бытовой почве. Фрагменты человеческого тела нашли днем ранее в мусорных баках Орска.

    Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.