Подозреваемого в убийстве с расчленением задержали в Оренбургской области
Полицейские города Орска Оренбургской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 62-летней женщины и расчленении ее трупа. Задержан 36-летний сын убитой, сообщило издание 56orb.ru.
В его холодильнике нашли голову матери. Как полагают следователи, убийство было совершено на бытовой почве. Фрагменты человеческого тела нашли днем ранее в мусорных баках Орска.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.