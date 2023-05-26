Происшествия 26 мая 2023, 15:58 Подозреваемого в убийстве мужчины задержали в Ленобласти

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В Ленинградской области правоохранители задержали жителя деревни Мяглово Всеволожского района, который подозревается в убийстве мужчины. Об этом написал «Петроград».

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый во время конфликта накинулся на своего знакомого, избил его, а затем задушил лямкой от сумки.

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Тело погибшего нашли в канаве напротив автобусной остановки. По факту случившегося заведено уголовное дело.