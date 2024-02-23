Происшествия 23 февраля 2024, 12:20 Подозреваемому в убийстве мужчины в Петербурге предъявили обвинение СК предъявил обвинение покушавшемуся на адвоката в Петербурге киллеру

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Киллера и заказчика, организовавших покушение на петербургского адвоката, задержали. Мужчинам предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», — передали в Следкоме.

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Задержанным предъявлены обвинения в убийстве и организации убийства по найму.

По версии следствия, заказчик предложил киллеру пять миллионов рублей за убийство адвоката. Мужчина сообщил исполнителю всю необходимую информацию о жертве, а также передал пистолет с глушителем. Мотивом покушения стал имущественный спор на 20 миллионов рублей.

Однако киллер по ошибке убил водителя адвоката возле петербургской гимназии, куда тот привез детей шефа. Злоумышленник выстрелил 42-летнего уроженцу Узбекистана в голову. Пострадавшего доставили в больницу с отеком головного мозга, через два дня он скончался.