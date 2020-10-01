Подозреваемого в убийстве из-за разлитого компота взяли под стражу

Жителя поселка Сытомино в Сургутском районе, который подозревается в убийстве мужчины из-за разлитого компота, взяли под стражу, сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

41-летний подозреваемый вместе с 53-летним приятелем распивали алкоголь. В какой-то момент приятель мужчины разлил компот, информирует сайт URA.ru.

«На фоне алкогольного опьянения оппонентов конфликт перерос в драку, в ходе которой злоумышленник взял со стола кухонный нож и нанес им не менее шести ударов в область шеи и других частей тела потерпевшего», — уточнили сотрудники правоохранительных органов.

Пострадавший скончался на месте от полученных ранений. В отношении жителя Сытомина возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». До этого подозреваемый уже был осужден за драку.